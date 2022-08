Tuttosport: "Per Tonali cresce l'ottimismo: il derby non sarebbe a rischio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per Tonali cresce l'ottimismo: il derby non sarebbe a rischio": titola così stamattina Tuttosport che spiega che oggi il centrocampista si sottoporrà ad alcuni esami per capire l'entità dell'infortunio ai flessori rimediato nell'amichevole contro il Vicenza. Il problema fisico del numero 8 rossonero dovrebbe essere meno grave del previsto e quindi non sarebbe più in dubbio la sua presenza per il match contro l'Inter del prossimo 3 settembre.