Tuttosport: "Pioli sa già come si fa: quell'euroimpresa all'ultimo respiro"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Pioli sa già come si fa: quell'euroimpresa all'ultimo respiro". Domenica sera il Milan deve battere l'Atalanta per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro. Non è la prima volta che il tecnico rossonero si trova in una situazione del genere: nel 2015, infatti, Pioli portò la sua Lazio in Champions League vincendo l'ultima giornata di campionato sul campo del Napoli.