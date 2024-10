Tuttosport: "Pulisic è il leader Milan. Nell'attesa di Leao..."

Il rendimento di questo inizio di stagione di Christian Pulisic è qualcosa di inverosimile. Basti pensare che dalla seconda giornata di campionato contro il Parma, lo statunitense ha sempre partecipato ad un gol del Milan, con un gol (7) o con un assist (3). Si è concesso una "pausa" solo a Leverkusen contro il Bayer, ma questo non toglie la grandezza e l'incisività di un giocatore che si sta prendendo, silenziosamente, il Diavolo sulle spalle.

Pulisic non poteva trovare momento migliore per decidere di sbocciare, complice anche il rendimento decisamente deludente di Rafael Leao. Se da un lato il 10 è giù di morale, dall'altro l'11 sta vivendo forse uno dei migliori momenti della sua carriera, diventando leader tecnico di un Milan che ne aveva più che bisogno. A confermarlo questa mattina in edicola anche Tuttosport, che ha titolato: "Pulisic è il leader del Milan. Nell'attesa di Leao..."