"Questo Milan non si ferma più": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che racconta la vittoria di ieri dei rossoneri in casa del Celtic per 3-1 grazie alle reti di Krunic, Diaz e Hauge. Per il Diavolo si tratta dell'ottavo successo consecutivo nelle prime otto partite della stagione tra campionato ed Europa League.