Tuttosport - Rebic e Andrè Silva, una trattativa che nasconde dettagli significativi

Negli ultimi giorni si è definita una delle trattative più misteriose, in termini di accordi e cifre, degli ultimi anni. Questo affare di mercato, in particolare, ha visto protagoniste Milan e Eintracht Francoforte decise a definire ufficialmente il futuro di Rebic e Andrè Silva. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la trattativa tra rossoneri e tedeschi nasconde dettagli significativi. Il riserbo sulle cifre dell'accordo, in particolare, porta a due scenari significativi: il primo è di una svalutazione del cartellino del portoghese assestato a 9 milioni con quello del croato portato a 8. Il secondo, invece, riguarda due dettagli: i 9 milioni di euro che i tedeschi dovranno ai rossoneri potrebbe essere la prima di due rate che porterebbe il valore del portoghese a 18 milioni mentre il valore del croato sarebbe di poco inferiore con l'Eintracht che dovrebbe girare metà di quella cifra alla Fiorentina. Questo scenario, in particolare, potrebbe spiegare l'apparente tranquillità a Firenze considerato che il Milan non guadagnerebbe nulla ad intaccare un rapporto con i Viola con cui, al momento, si potrebbero imbastire trattative importanti.