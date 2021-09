Tuttosport - Rebic o Giroud, ecco il principale dubbio di Pioli in vista della Juve

Rebic 51% e Giroud 49%: è questo, come riporta Tuttosport, il principale dubbio di formazione di Pioli in vista della gara di domani contro la Juventus. Le prestazioni dicono che il croato è il favorito: Rebic, che ha servito due assist con la Lazio e segnato ad Anfield con il Liverpool, sta ben interpretando il ruolo di falso nove. Giroud ha avuto un impatto pazzesco, ma il Covid l’ha frenato e ha pure un fastidio alla schiena, motivo per cui Pioli sembra preferire per Torino la formula con un Milan rapido in attacco.