Tuttosport recita: "De Ketelaere è l'ora. Domani l'ultima col Brugge, poi il via libera"

Secondo quanto titola Tuttosport quest'oggi, potremmo essere vicini alla chiusura tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere. Il quotidiano piemontese recita: "De Ketelaere è l'ora. Domani l'ultima col Brugge, poi il via libera per il Milan". Domani i Campioni del Belgio affronteranno il Gent nella Supercoppa nazionale e dopo la partita il talento del 2001 potrebbe avere l'ok per partire alla volta di Milano. Atteso per l'inizio della prossima settimana il rilancio rossonero che, dopo l'offerta di 28+3, è pronto ad arrivare a 35 milioni tra parte fissa e vari bonus.