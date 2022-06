Tuttosport recita: "Maldini rinnova senza il budget per sfidare le big"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne di Tuttosport uscito oggi in edicola, si legge il seguente titolo: "Maldini rinnova senza il budget per sfidare le big". Secondo il quotidiano con base a Torino, sarebbe fatta per il prolungamento di contratto di Paolo Maldini fino al 2024. Ma il budget che la società potrebbe mettere a disposizione, secondo alcune indiscrezioni, è di "soli" 60 milioni di euro. Cifra con cui Maldini e Massara dovrà lavorare per rinforzare la squadra Campione d'Italia per difendere il titolo nazionale e tornare a competere in Champions League.