Tuttosport recita sul Milan: "Assalto a Pavlovic, pronti 15 milioni"

vedi letture

In attesa di ricevere la risposta affermativa di Alvaro Morata nelle prossime ore, quando sarà finito ufficialmente Euro 2024, il Milan continua a lavorare per gli altri obiettivi in giro per il campo. In particolare per il ruolo di difensore centrale i rossoneri stanno pensando con insistenza a Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo e della Serbia classe 2001. Il giocatore è apprezzato perché mancino ma anche per la sua imponente fisicità: è alto ben 194 centimetri.

Oggi Tuttosport riporta dell'interesse del Milan nei suoi confronti e titola così: "Assalto a Pavlovic, pronti 15 milioni". Secondo quanto viene riportato la settimana che inizia sarà decisiva perché le trattative con il club austriaco entrino nel vivo. Il Milan ha l'ok del giocatore ma ora va strappato anche il sì del Salisburgo che chiede circa 25 milioni di euro. L'offerta rossonera è ancora abbastanza lontana, "solo" 15 milioni di euro. Il Diavolo potrebbe aggiungere qualche bonus per arrivare a 20.