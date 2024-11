Tuttosport: "Reijnders, c’è il City E senza Champions..."

"Reijnders, c’è il City E senza Champions...": è il titolo odierno di Tuttosport in merito alla situazione di Tijjani Reinders, che è finito nel mirino del Manchester City. L'olandese sta diventando uno dei più forti centrocampisti in circolazione e le sue ottime prestazioni stanno attirando le attenzione anche di alcun top club. In via Aldo Rossi sono già trattativa per blindarlo almeno fino al 2030, ma per trattenerlo serve anche un Milan competitivo. Ma cosa succederebbe se alla fine il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League?

Questi i numeri stagionali di Reijnders in maglia rossonera:

PRESENZE SERIE A: 10

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 14

MINUTI IN CAMPO: 1093'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 1

ESPULSONI: 1