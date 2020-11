Tuttosport - Rinnovo Calhanoglu, la "forbice" tra domanda e offerta è ampia

La "forbice" tra la richiesta di Calhanoglu e l’offerta del Milan per il rinnovo del contratto del giocatore turco è ancora ampia. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla trattativa per il prolungamento del dieci rossonero. Nei prossimi mesi, se non dovesse arrivare un accordo, il giocatore sarebbe libero di prendere accordi con altre squadre: un’opzione - si legge a pagina 9 - che il Milan non sente di escludere. I 7 milioni di euro chiesti da Calhanoglu sono ritenuti eccessivi dai vertici di via Aldo Rossi.