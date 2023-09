Tuttosport riprende le parole di Pioli: "Allegri, senti Pioli: «Juve da scudetto»"

Nella giornata di ieri, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio, che si giocherà oggi alle 18. Tra le tante cose che ha detto, una ha sicuramente colpito il pubblico e non riguardava direttamente i rossoneri. Tuttosport riprende il concetto titolando: "Allegri, senti Pioli: «Juve da scudetto»". Davanti alla domanda sul pronostico scudetto, il mister rossonero ha infatti risposto: "Credo però che ci saranno quattro squadre che lotteranno per lo scudetto e credo che la Juventus sarà la favorita per vincere.

Perché non giocare in coppa ti dà sicuramente qualche punto in più a fine campionato". Dunque in ottica Milan è importante allungare il più possibile la striscia di vittorie e un inizio comunque positivo di stagione per arrivare tra inverno e primavera con le spalle coperte.