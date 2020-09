Tuttosport - Shamrock Rovers, come giocano gli irlandesi: le possibili insidie per il Milan

Nell'edizione odierna Tuttosport compie un'analisi degli avversari di questa sera del Milan: lo Shamrock Rovers allenato da Bradley. Il blasone della formazione irlandese in Europa non è di certo significativo: gioca i preliminari da 5 anni ma non arriva ai gironi della competizione dal lontano 2011/12. La formazione allenata dall'ex giocatore Bradley è ai vertici del calcio irlandese da alcune stagioni. Gioca con un 3-4-3 molto dinamico in cui la stella è Jack Byrne, centrocampista offensivo che in base alla sua posizione in campo trasforma il modulo in un 3-4-1-2 o in un 3-5-2. Tra i giocatori da tenere d'occhio figura l'attaccante Greene e la seconda punta Burne, entrambi protagonisti di un buon inizio di stagione. L'avversario è tutt'altro che proibitivo ma non è da sottovalutare.