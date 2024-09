Tuttosport si interroga in vista del Lecce: "Milan, è stata vera gloria?"

Okay la vittoria nel derby contro l'Inter, ma adesso c'è l'obbligo di dare continuità a questo importante risultato cavalcando l'onda dell'entusiasmo che si è creato attorno alla squadra. Per questo motivo il Milan non deve perdere l'occasione e steccare contro il Lecce, anche perché vincendo potrebbe saltare in testa alla classifica condividendo il primato, almeno per una notte, con la sorpresa Torino.

Ed dunque proprio su questo che questa mattina in prima pagina Tuttosport s'interroga, "Milan, è stata vera gloria?", riferendosi al fatto che in caso di mancata vittoria contro il Lecce tutta la narrazione fatta da post derby ad oggi crollerebbe in un niente, riportando la formazione di Paulo Fonseca al punto di partenza.