Tuttosport si interroga: "Milan, incognita Leao. In sonno o decisivo?"

La cura Conceiçao per il momento starebbe portando a dei risultati con Rafael Leao. Dopo la prestazione super nella finale di Supercoppa contro l'Inter, il numero 10 del Milan è stato decisivo anche a Como segnando la rete del definitivo 2 a 1, ma non solo.

Ora c'è però bisogno di dimostrare qualcosa in più anche con una grande come la Juventus, contro la quale il portoghese non è mai riuscito a brillare a dovere. Leao deve fare quello step mentale successivo che gli possa permettere di diventare tra i migliori al mondo, spronato anche da Conceiçao che ieri in conferenza stampa ha detto di averlo invitato a puntare ai 20 gol stagionali, non ai classici 10 ai quali ha abituato l'ambiente rossonero.

In merito al rendimento di Leao, però, Tuttosport questa mattina si interroga scrivendo "Milan, incognita Leao. In sonno o decisivo?", rifacendosi al fatto che spesso, in partite del geere, il 10 del Milan non riesca ad imporsi come un campione della sua caratura in realtà dovrebbe.