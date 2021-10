Tuttosport su Belotti: "Maldini già cerca un erede di Ibra: e gioca d'anticipo"

Nei prossimi mesi, si scatenerà con ogni probabilità un derby di mercato tra Milan e Inter per Andrea Belotti, attaccante che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Torino che scade il 30 giugno 2022. "Maldini già cerca un erede di Ibra: e gioca d'anticipo" è il titolo di stamattina di Tuttosport che spiega che i rossoneri stann lavorando per prenderlo a zero la prossima estate, ma potrebbero anche decidere di anticipare il colpo a gennaio se Ibrahimovic non dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico nei prossimi due mesi.