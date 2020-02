Tuttosport su Daniel Maldini: "Così riscrive la storia"

Con il debutto di Daniel Maldini, la dinastia più vincente del calcio mondiale ha scritto una nuova pagina di storia. Come riporta il quotidiano Tuttosport, per la prima volta in Italia una famiglia può vantare tre generazioni che hanno indossato la maglia del Milan in gare ufficiali. Sarà dura, per il giovane Daniel, ripetere i trionfi di nonno Cesare e papà Paolo, ma la speranza è di vedere un altro Maldini protagonista con i colori rossoneri.