Tuttosport su Ibrahimovic: "Guarigione e poi il rinnovo"

Conclusa l’avventura al festival di Sanremo, Ibrahimovic può tornare a pensare al campo, al suo recupero e al futuro. "Se Maldini vuole, io ci sono", ha dichiarato il campione svedese parlando del rinnovo con il Milan. Ci sarà tempo per trattare (a cifre diverse), ora Zlatan deve solo pensare a guarire. Come riporta Tuttosport, giovedì non sarà all’Old Trafford e non giocherà nemmeno contro il Napoli, ma sarà comunque in panchina a sostenere i suoi compagni. Ibra ha voglia di giocare, di tornare a essere decisivo: potrebbe rientrare a San Siro col Manchester o tre giorni dopo a Firenze.