"Sarà festival Milan?", titola l'edizione odierna di Tuttosport riferendosi a Ibrahimovic, il quale è a caccia si un gol a San Siro "che manca da ben quattro mesi". Come riporta il noto quotidiano sportivo, infatti, "lo svedese, sempre in rete nelle ultime sei trasferte consecutive, non segna in casa dal 12 settembre e in più ha un piccolo conto aperto con lo Spezia".