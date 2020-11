Tuttosport su Tonali, Krunic e Castillejo: "La bocciatura corre in Europa"

L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento su tre giocatori che hanno deluso contro il Lille, ovvero Tonali, Krunic e Castillejo (ma un po’ tutta la squadra ha fatto male giovedì). "La bocciatura corre in Europa", titola il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Triplo flop Milan". Tuttosport si sofferma poi su Tonali: "L’ex bresciano - si legge - è al momento il problema da risolvere prima: l’acquisto più oneroso dell’estate non ha ancora trovato la sua dimensione in rossonero".