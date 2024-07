Tuttosport sul calendario di C: "Milan Futuro, la prima è contro l'Entella"

Il Milan Futuro si appresta a vivere la sua prima stagione in Serie C. Ieri è arrivata comunicazione del calendario ufficiale del Girone B, quello in cui è inserita la squadra di mister Daniele Bonera. Oggi Tuttosport ha commentato semplicemente così: "Milan Futuro, la prima è contro l'Entella". L'esordio rossonero sarà fuori casa il 25 agosto a Chiavari contro la Virtus Entella. La prima partita in casa in programma la settimana dopo contro il Carpi: sarà anche la prima gara ufficiale della storia tra le mura amiche per la seconda squadra del Milan.

Questo il calendario completo:

1. Virtus Entella - Milan Futuro

2. Milan Futuro - Carpi

3. Sassari Torres - Milan Futuro

4. Milan Futuro - Ascoli

5. Rimini - Milan Futuro

6. Milan Futuro - Spal

7. Lucchese - Milan Futuro

8. Milan Futuro - Pianese

9. Pescara - Milan Futuro

10. Milan Futuro - Legnago

11. Perugia - Milan Futuro

12. Milan Futuro - Pineto

13. Pontedera - Milan Futuro

14. Milan Futuro - Arezzo

15. Campobasso - Milan Futuro

16. Milan Futuro - Sestri Levante

17. Ternana - Milan Futuro

18. Milan Futuro - Gubbio

19. Vis Pesaro - Milan Futuro