Tuttosport sul mercato del Milan: "Sanches al posto di Kessie e il ritorno a casa di Pobega"

L'edizione odierna di Tuttosport, in merito alle operazioni a centrocampo del Milan in vista della prossima stagione, titola così questa mattina: "Sanches al posto di Kessie e il ritorno a casa di Pobega". Il sostituto dell'ivoriano, che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe essere Renato Sanches del Lille. In estate ci sarà poi anche il rientro a Milanello di Tommaso Pobega dal prestito secco al Torino.