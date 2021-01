Tuttosport sul Milan: "Avanti tutta: obiettivo semifinale"

"Avanti tutta: obiettivo semifinale": titola così questa mattina Tuttosport sul Milan in vista del derby di domani sera di Coppa Italia. In palio c'è la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia: per questa sfida, Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Gigio Donnarumma (giocherà Tatarusanu in porta), ma ritrova Romagnoli e Saelemakers che sabato non sono scesi in campo contro l'Atalanta in campionato per squalifica.