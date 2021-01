Tuttosport sul Milan: "In fuga con Ibrahimovic"

Tuttosport apre così le pagine odierne sul Milan: "In fuga con Ibrahimovic". I rossoneri hanno due motivi per festeggiare: innanzitutto, con il pari di ieri tra Roma e Inter, il Diavolo ha allungato in classifica, portando a tre i punti di vantaggio sulla seconda, e inoltre sabato contro il Torino è tornato in campo il campione svedese che lunedì a Cagliari dovrebbe partire dal primo minuto.