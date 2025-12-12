Tuttosport sul Milan: "Loftus-Cheek, saluti mondiali?

Una nuova avventura per inseguire un sogno? E' quello che potrebbe accadere a Ruben Loftus-Cheek. Ne parla ampiamente l'edizione odierna di Tuttosport, sottolineando come il centrocampista inglese stia cullando il desiderio di poter giocare il Mondiale 2026.

Per farlo, però, deve giocare con continuità nei prossimi mesi ed ecco che a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Qualche club inglese ha già sondato il terreno, servono però delle condizioni ben precise affinché il centrocampista possa avere più minutaggio.

Anche per il Milan serviranno le giuste condizioni, perché poi quella casella dovrà essere riempita. Inoltre, resta complicato un intreccio con il Napoli per Lorenzo Lucca. Nel frattempo, verso Sassuolo, Loftus è l'unico calciatore offensivo dietro Nkunku e Pulisic, con Leao e Gimenez indisponibili.