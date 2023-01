Tuttosport sul Milan: "Pioli prova a blindarsi ma senza Bennacer"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna di Tuttosport titola così sul Milan: "Pioli prova a blindarsi ma senza Bennacer". Domenica nel derby, il tecnico rossonero proporrà una squadra più coperta e inserirà in campo un centrocampista in più, passando così dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Non ci sarà però Bennacer che si è infortunato e quindi non sarà a disposizione di Pioli.