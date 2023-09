Tuttosport sul Milan: "Pure il bilancio è ok: in utile dopo 17 anni"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan: "Pure il bilancio è ok: in utile dopo 17 anni". Arrivano ottime notizie dai conti del club di via Aldo Rossi che registra un saldo positivo di 6 milioni di euro (non succedeva da 17 anni) e un fatturato record da oltre 400 milioni. La gestione di RedBird, che sta continuando l'ottimo lavoro di Elliott, funziona alla grande. Decisivi i tanti nuovi sponsor e il cammino in Champions League fino alla semifinale. Il tutto in attesa del nuovo stadio, per cui il Diavolo ha mosso mercoledì il primo passo formale per costruirlo a San Donato Milanese.