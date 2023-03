Tuttosport sul sorteggio di Nyon: "Un'urna tricolore"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Oggi alle 12 verrà deciso il destino di Milan, Inter, Napoli e altre 5 grandi squadre europee per quanto riguarda il cammino verso Istanbul, sede della finale di Champions League. A Nyon i sorteggi che, come scrive Tuttosport sono caratterizzati da: "Un'urna tricolore". Con tre squadre infatti l'Italia è il paese più rappresentato anche più dell'Inghilterra. A rafforzare la presenza azzurra anche Carlo Ancelotti: per la prima volta ci sono quattro tecnici italiani a questo livello della competizione.