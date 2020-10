Tuttosport sull'Europa League: "Milanissimo! Roma sì, ahi Napoli"

In taglio alto della prima pagina di oggi di Tuttosport, c'è ovviamente spazio per i risultati delle italiane in Europa League: "Milanissimo! Roma sì, ahi Napoli", è il titolo che propone il quotidiano. Rossoneri inarrestabili: Krunic, Diaz e Hauge conquistano il Celtic Park, espugnato per tre reti a uno. Entrano i big e i giallorossi ribaltano lo Young Boys, mentre Gattuso viene sconfitto di misura dall'AZ.