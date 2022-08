Tuttosport sulla sfida di oggi pomeriggio: "Pioli, fiducia a Pobega e dopo 9 mesi c'è Kjaer"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pioli, fiducia a Pobega e dopo 9 mesi c'è Kjaer", questo titola questa mattina Tuttosport sulle possibili scelte di formazione di Pioli per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo, in programma alle 18.30 a Reggio Emilia. Con ogni di probabilità sarà la prima da titolare con la maglia del Milan per il prodotto del vivaio Tommaso Pobega per il quale il tecnico rossonero dimostra di avere fiducia. Ma saràm anche il ritorno in campo e dal primo minuto anche per Simon Kjaer, infortunatosi lo scorso dicembre a Marassi contro il Genoa. Prime volte e grandi ritorni, giovani e veterani.