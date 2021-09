Dopo Napoli-Juve di ieri, oggi tocca alle altre big. "Prove di volo", titola il quotidiano Tuttosport in prima pagina: "L’Inter a Genova contro la Samp - scrive il giornale torinese in taglio alto - la Roma contro il Sassuolo, Milan e Lazio nello scontro diretto cercano lo scatto per affiancare il Napoli in vetta: una domenica pazzesca!".