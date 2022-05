Tuttosport sulle scelte di formazione: "Il dubbio di Pioli: Giroud o Rebic"

MilanNews.it

Mancano poco più di 24 ore alla sfida più importante dell'anno e della storia recente rossonera. Alle 18 di domani, a Reggio Emilia, sarà Sassuolo-Milan e verrà deciso lo scudetto in contemporanea a Inter-Samp. Pioli si avvia verso le scelte di formazione e il dubbio più grande riguarderebbe quello di punta centrale. Olivier Giroud, titolare da 14 partite consecutive, è apparso un po' sotto tono nelle ultime uscite mentre Ante Rebic pare che finalmente abbia ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Il croato, inoltre, offrirebbe delle soluzioni alternative al gioco rossonero, avendo caratteristiche totalmente diverse rispetto al bomber francese. I dubbi saranno sciolti oggi nell'ultimo allenamento prima della partenza per Reggio Emilia, fissata per il pomeriggio.