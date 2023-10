Tuttosport: "Svolta Milan: Giroud e Leao non sono più soli"

vedi letture

"Svolta Milan: Giroud e Leao non sono più soli": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che finalmente il peso dell'attacco rossonero non è più solo sulle spalle del francese e del portoghese. Dopo Pulisic, già autore di tre gol finora, anche Okafor sta mostrando il suo valore ed è già a quota due gol segnati. All'appello mancano solo Chukwueze, apparso però in crescita nelle ultime partite, e Jovic, il quale deve ancora trovare la forma migliore dopo un'estate piuttosto travagliata.