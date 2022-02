Tuttosport - Theo rinnova col Milan: allontanati gli spauracchi di City e Psg

Il quotidiano Tuttosport si sofferma sul rinnovo di Theo Hernandez, il quale si è legato al Milan con un nuovo e più ricco contratto fino al 2026. Una trattativa tutto sommato semplice, scrive il giornale torinese, visto che le volontà delle parti è sempre stata quella di proseguire insieme. La firma del campione francese allontana gli spauracchi dei top club europei, con Paris Saint-Germain e Manchester City che volevano provare a strapparlo al Milan. Ma Theo non ha mai messo in discussione il suo futuro in rossonero.