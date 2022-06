Tuttosport titola: "Botman: resa dei conti. Ballano 5 milioni"

MilanNews.it

"Botman: resa dei conti. Ballano 5 milioni". Questo il titolo che propone Tuttosport oggi in edicola. Il difensore olandese del Lille Sven Botman è nel mirino del Milan già dalla scorsa sessione invernale di mercato e ora la società rossonera vorrebbe concludere la trattativa, forte di un accordo preliminare con il giocatore. Il nodo sta nei colloqui con il club francese che al momento chiede 30 milioni di euro. Maldini però ne offre cinque in meno, 25. Bisognerà dunque lavorare per venirsi incontro e portare Botman alla corte di Stefano Pioli. Lo stesso calciatore ieri ha confessato ieri a Algemeen Dagblad: "L'intenzione è quella di fare un passo in avanti. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio di più".