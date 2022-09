Tuttosport titola così: "Sarà Saelemaekers il vice Leao"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione in edicola questa mattina di Tuttosport titola così sul calciatore favorito per sostituire Leao domani sera nel big match contro il Napoli: "Sarà Saelemaekers il vice Leao". Il belga sta vivendo un ottimo momento di forma, soprattutto in Champions League dove ha trovato due gol consecutivi, i primi per lui nella competizione. Ora avrà la chance di alzare il suo livello anche in campionato, da esterno sinistro, ruolo che ha già ricoperto in passato.