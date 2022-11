Tuttosport titola così sul momento rossonero: "No Leao? No Milan!"

MilanNews.it

Il Milan fatica in campionato, soprattutto in trasferta, e l'edizione oggi in edicola di Tuttosport titola: "No Leao? No Milan!". La squadra rossonera sembra dipendere molto dalle prestazioni negative o positive del suo giocatore tecnicamente più rappresentativo. Quando non gira il portoghese, anche il Milan va in difficoltà. In tutto questo ci sono le questioni legate al contratto e al Mondiale che potrebbero star occupando più di uno spazio nella mente del giocatore.