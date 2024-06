Tuttosport titola così: "Zirkzee, lo United fa lo scatto"

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport si starebbe complicando sempre di più la via che porta il Milan verso Joshua Zirkzee e viceversa. A fare da guastafeste, dopo lo stallo causato dalla richiesta di 15 milioni di commissioni dell'agente, è il Manchester United che si appresta a inserirsi nella trattativa. Il Milan ha individuato come primo obiettivo l'olandese del Bologna ma ora potrebbe rimanere a bocca asciutta considerando che anche diverse alternative al calciatore si stanno piano piano sistemando in altri club.

Scrive questa mattina Tuttosport: "Zirkzee, lo United fa lo scatto". E poi viene aggiunto: "I Red Devils hanno comunicato al Bologna di voler pagare la clausola e trattano con Kia". E a rimanere con il cerino in mano sarebbe il club rossonero: "E' sempre più in salita per il Milan la strada che porta all'olandese. E in rosa c'è solo Jovic...". Il Milan non può permettersi di temporeggiare troppo: c'è solamente un centravanti al momento e se non dovesse materializzarsi Zirkzee, alcune soluzioni si stanno involando verso altre destinazioni: Jonathan David è il primo nome per il Chelsea mentre Serhou Guirassy è a un passo dal Borussia Dortmund.