Tuttosport titola: "Il casting per il ds ricomincia da Tare"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan: "Il casting per il ds ricomincia da Tare". Sfumato Paratici, in corsa resta quattro candidati, ma tre di loro sono sotto contratto con altri club: si tratta di Tony D'Amico dell'Atalanta, Giovanni Sartori del Bologna e Giovanni Manna del Napoli. Rimane quindi Igli Tare, l'unico libero e dunque pronto fin da subito a lavorare per il Diavolo.

Milan, contatto diretto tra Tare e Furlani

Tra oggi e mercoledì, l'ex ds della Lazio, che a febbraio aveva incontrato Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic a Londra, dovrebbe essere un contatto diretto con l'ad rossonero Giorgio Furlani e chissà che questa chiacchierata non possa rivelarsi decisiva in un modo o nell'altro. La scelta del Milan sul nuovo ds dovrebbe arrivare entro la fine di questo mese.