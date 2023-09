Tuttosport titola: "Il Milan a Leao: reagisci!"

"Il Milan a Leao: reagisci!": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri vogliono una reazione da parte del portoghese dopo le critiche che gli sono arrivate per il gol sbagliato contro il Newcastle. Il quotidiano riporta anche le parole di Stefano Pioli che difende il suo numero 10 e punterà su di lui anche oggi pomeriggio contro il Verona: "Sta facendo un percorso importante per trasformarsi da grandissimo calciatore a campione. Per farlo deve imparare meglio certe situazioni di gioco. È in mezzo a questa maturazione a livello personale".