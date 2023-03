Tuttosport titola: "Il Milan gioca d'anticipo nella volata Champions"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan questa sera scenderà in campo nell'anticipo di Serie A contro l'Udinese e avrà occasione per mettere pressione alle dirette avversarie che, in questo weekend, giocheranno tutte l'una contro l'altra: domenica infatti si disputerà sia il derby della capitale tra Roma e Lazio che la gara tra Inter e Juventus. Tuttosport per questo motivo oggi titola: "Il Milan gioca d'anticip nella volata Champions". Dopo la sconfitta di Firenze e il pareggio con la Salernitana i rossoneri devono necessariamente mettere pressione sulle avversarie vincendo la gara di questa sera a Udine.