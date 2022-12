Tuttosport titola: "La missione di Pioli: c'è da accendere De Ketelaere"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato così su uno degli obiettivi che avrà Stefano Pioli per la seconda parte di stagione: "La missione di Pioli: c'è da accendere De Ketelaere". Neanche il Mondiale pare aver riscosso il classe 2001 belga che ha giocato solo pochi minuti nella sconfitta della sua nazionale con il Marocco prima che questa venisse eliminata ai gironi dalla stessa squadra africana e dalla Croazia. Adesso Pioli ha bisogno di trovare e di far sbocciare il talento di Charles, consapevole che ci sono dei precedenti illustri come Tonali e Leao che fanno ben sperare. In questo la fiducia del club è tutto, infatti Maldini recentemente in un'intervista ha ricordato: "Gli abbiamo fatto cinque anni di contratto, non cinque mesi".