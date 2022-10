MilanNews.it

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Leao, è la tua grande notte". Il portoghese, che sta trascinando il Milan in Serie A, vuole consacrarsi anche in Europa e spera di farlo già stasera contro il Chelsea. Tutti gli occhi saranno su di lui, compresi quelli dei dirigenti del Chelsea che già da questa estate lo hanno messo nel mirino.