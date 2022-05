Tuttosport titola: "Lo scudetto di Milano: una festa da salvare"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio anche per Milan e Inter in vista dell'ultima decisiva giornata di campionato: "Lo scudetto di Milano: una festa da salvare". La Lega Serie A ha pronti due cerimoniali: uno al Mapei Stadium di Reggio Emilia in caso di trionfo dei rossoneri e uno a San Siro se il tricolore dovesse essere conquistato dai nerazzurri. Qualche problema in più, invece, potrebbe esserci per i festeggiamenti successivi in città.