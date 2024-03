Tuttosport titola: "Maignan è sacrificabile per un Milan da Champions"

Mike Maignan è ritenuto comunemente e dal Milan nello specifico uno dei cinque migliori portieri del mondo, come scrive questa mattina Tuttosport. Eppure secondo quanto riporta il quotidiano con base a Torino, tra i big presenti nella rosa rossonera potrebbe essere quello più vicino a una probabile cessione, se arrivasse un'offerta giusta. Proprio Tuttosport questa mattina, infatti, titola così sul portiere rossonero e sulle conseguenze di una sua eventuale cessione estiva: "Maignan è sacrificabile per un Milan da Champions". Nel sottotitolo si legge: "Leao e Theo sono incedibili, mentre il portiere andrà sul mercato in caso di un'offerta 'alla Tonali'. Tra i possibili candidati, attenzione al Bayern".

Dunque se il Bayern dovesse presentarsi alle porte di via Aldo Rossi con almeno 80 milioni, la dirigenza rossonera si andrebbe a sedere al tavolo: un discorso che vale per i bavaresi come per qualsiasi altra pretendente al portiere francese. La motivazione va ricercata anche nelle strategie di mercato rossonere: il Milan l'anno scorso con la cessione di Tonali ha impostato l'intera campagna acquisti. In questo caso si potrebbe sfruttare l'eventuale partenza di Maignan, e non solo, per l'arrivo di una nuova punta: "Dalle cessioni di De Ketelaere, Salemaekers e Krunic, il club può trovare le risorse per acquistare il centravanti. Ma serviranno altri investimenti per affrontare la nuova versione della Champions".