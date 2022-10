Tuttosport titola: "Milan, è Pioli il miglior medico"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan, è Pioli il miglior medico". La squadra rossonera continua ad essere martoriata dagli infortuni, ma nonostante questo il tecnico milanista trova sempre soluzioni tattiche per sopperire alle assenze. Gli ultimi a fermarsi sono stat Diaz e Dest, ma per fortuna gli esami hanno escluso per entrambi lesioni muscolari.