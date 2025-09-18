Tuttosport titola: "Milan, l’ora dei rinnovi. Il piano salva Maignan"

"Milan, l’ora dei rinnovi. Il piano salva Maignan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, chiuso il mercato estivo, ora in casa rossonera è il momento di pensare ad alcuni rinnovi di contratto. Il caso più spinoso è certamente quello che riguarda Mik Maignan che è in scadenza il prossimo 3 giugno. Qualche mese fa sembrava essere tutto fatto per il suo prolungamento, ma il Milan ha fatto un passo indietro poco prima della firma e ora la trattativa è congelata.

Non dovrebbero invece esserci grossi problemi per quel che riguarda i prolungamenti di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, per i quali l'obiettivo è farli firmare fino al 2029. Entrambi avranno anche un aumento dell'ingaggio. Più avanti il Milan dovrà valutare anche le posizioni di altri due giocatori con contratto fino al 2027, vale a dire Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.

