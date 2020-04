Tuttosport titola: "Milan, Rebic spinge per il gemello Jovic"

C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per le strategie di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Rebic spinge per il gemello Jovic", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Coppia gol". Per quanto riguarda la ripresa del campionato, invece, alla luce delle recenti polemiche, Tuttosport scrive: "Stanno uccidendo il calcio". Sempre in prima pagina: "Il ministro dello Sport che smentisce il Premier, i giochi di potere Coni-Governo, lo scontro durissimo Gravina-Malagò: ma se la A non riparte, il calcio crolla con devastanti effetti per tutto lo sport e per l’economia del Paese".