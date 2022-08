Tuttosport titola: "Milan spettacolo. Rimonta rossonera grazie a Hernandez, Rebic e Brahim Diaz"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport recita così sulla vittoria del Milan di ieri pomeriggio contro l'Udinese, la prima in questo campionato: "Milan spettacolo. Ma è subito polemica. Rimonta rossonera grazie a Hernandez, Rebic e Brahim Diaz". Nonostante l'Udinese si sia lamentata del rigore concesso al Milan in occasione della rete dell'1-1, la squadra di Pioli ha dominato gli avversari e ha dilagato segnando 4 gol e giocando un gioco propositivo e aggressivo.