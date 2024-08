Tuttosport titola: "New Milan: il modello è il Man City"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "New Milan: il modello è il Man City". Nei piani del Diavolo, ci sono sicuramente importanti investimenti da fare per prendere giocatori importanti, ma il club rossonero vuole anche crescere talenti fatti in casa, così da trovare un "Foden milanista".

In questo momento, nel Milan ci sono diversi giovani molto interessanti che hanno già iniziato ad assaporare la prima squadra: il più "famoso" è ovviamente Francesco Camarda, ma attenzione anche ad altri talenti che si stanno già mettendo in mostra come il centrocampista Kevin Zeroli, il trequartista Mattia Liberali e il portiere Lorenzo Torriani.